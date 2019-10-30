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Регион
Опубликовано 30 октября 2019, 13:18

В Госдуму внесён проект об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков в Сети

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В СР отметили тенденцию "мягкого потребления", когда активно распространяется информация о том, что так называемые лёгкие наркотики не приносят вреда здоровью.

Депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Нас давно тревожит очень опасная тенденция так называемого мягкого потребления. Когда негативное отношение к "тяжёлым" наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как "лёгкие", неопасные, не приводящие якобы к зависимости, — подчеркнул лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он отметил, что нужно пресекать не только распространение самих наркотических средств, но и подобного рода информацию, так как фактически она является пропагандой.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете. Это поручение было дано Правительству РФ. В Совфеде предложили за это сажать на 15 лет.

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Сусанна Витвинская
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