В Госдуму внесён проект об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков в Сети

В СР отметили тенденцию "мягкого потребления", когда активно распространяется информация о том, что так называемые лёгкие наркотики не приносят вреда здоровью.

Депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

— Нас давно тревожит очень опасная тенденция так называемого мягкого потребления. Когда негативное отношение к "тяжёлым" наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как "лёгкие", неопасные, не приводящие якобы к зависимости, — подчеркнул лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он отметил, что нужно пресекать не только распространение самих наркотических средств, но и подобного рода информацию, так как фактически она является пропагандой.