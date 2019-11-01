Милонов предложил создать полицию нравов, чтобы отлавливать эскортниц в соцсетях

Парламентарий настаивает на удалении аккаунтов девушек, которые предлагают платный секс, но допускает и маркирование их обидными знаками.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать полицию нравов, которая выявляла бы девушек, занимающихся эскорт-услугами, и отправляла их под суд.

— Чтобы не общественники этим занимались, которые действуют полулегальными какими-то способами, а на официальном уровне выявлять этих девушек и штрафовать их, может быть, даже осуждать: через суд возбуждать дела, потому что если она ещё и не одна, а это агентство по содержанию притона, то это уголовная статья уже, — передаёт АГН "Москва" слова парламентария.

Депутат отметил, что то, чем занимаются эскортницы, можно приравнять к незаконной предпринимательской деятельности, которая наказывается строже, чем занятие проституцией.

Кроме того, Милонов предложил вести в "Инстаграме" специальные параметры, которые блокировали бы аккаунты девушек-блогеров, уличённых в оказании эскорт-услуг.

Как один из возможных методов борьбы с продвижением подобных аккаунтов депутат назвал вариант отмечать их профили в соцсети надписями "осторожно, мошенники" или "проститутка". Но сам Милонов всё же за кардинальные меры — блокировку страниц.