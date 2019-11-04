Хэмилтон проиграл гонку напарнику, но всё же стал 6-кратным чемпионом мира

Льюис Хэмилтон лидировал по ходу гонки, но на последних кругах уступил своему напарнику по Mercedes Валттери Боттасу. Однако британцу достаточно было финишировать в США не ниже восьмого места, чтобы обеспечить себе досрочное чемпионство. С чем мы его и поздравляем!