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Регион
Опубликовано 4 ноября 2019, 00:11

Хэмилтон проиграл гонку напарнику, но всё же стал 6-кратным чемпионом мира

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон досрочно выиграл этот чемпионат, финишировав на Гран-при США вторым.

Льюис Хэмилтон лидировал по ходу гонки, но на последних кругах уступил своему напарнику по Mercedes Валттери Боттасу. Однако британцу достаточно было финишировать в США не ниже восьмого места, чтобы обеспечить себе досрочное чемпионство. С чем мы его и поздравляем!

Третьим на Гран-при США стал Макс Ферстаппен (Red Bull). Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят после пятисекундного штрафа стал 12-м.

Отметим, что следующий этап состоится через две недели в Бразилии.

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Галина Глазко
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