Хэмилтон проиграл гонку напарнику, но всё же стал 6-кратным чемпионом мира
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон досрочно выиграл этот чемпионат, финишировав на Гран-при США вторым.
Льюис Хэмилтон лидировал по ходу гонки, но на последних кругах уступил своему напарнику по Mercedes Валттери Боттасу. Однако британцу достаточно было финишировать в США не ниже восьмого места, чтобы обеспечить себе досрочное чемпионство. С чем мы его и поздравляем!
🏆🏆🏆🏆🏆🏆— Formula 1 (@F1) November 3, 2019
He's done it! @LewisHamilton is a SIX-TIME world champion! #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/QnsxnfzsUS
Третьим на Гран-при США стал Макс Ферстаппен (Red Bull). Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят после пятисекундного штрафа стал 12-м.
Отметим, что следующий этап состоится через две недели в Бразилии.