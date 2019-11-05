Госдума в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Правительство дало положительный отзыв на законопроект, указав, что он будет способствовать продвижению на рынке российского софта.



Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, обязывающий ретейлеров с июля 2020 года предустанавливать российское программное обеспечение на определённую группу товаров: компьютеры, смартфоны и умные телевизоры. За нарушения документ предлагает установить штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч, а для юридических — до 200 тысяч рублей.

Авторами инициативы выступили депутаты всех четырёх думских фракций: Сергей Жигарев, Олег Николаев, Александр Ющенко и Владимир Гутенёв. Инициатива направлена на защиту интересов российских интернет-компаний и позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных игроков на рынке информационных технологий.

Напомним, что правительство дало положительный отзыв на законопроект, указав, что он будет способствовать продвижению на рынке российского софта. Поддержал инициативу и Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.