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Опубликовано 11 ноября 2019, 15:34

Депутат — о части, где солдат устроил бойню: Годна для несения службы

По его словам, явных причин, почему срочник расстрелял сослуживцев, он не заметил.

Задержанный стрелок Шамсутдинов. Фото © LIFE

Задержанный стрелок Шамсутдинов. Фото © LIFE

Воинская часть в Забайкальском крае, где 25 октября солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, пригодна для несения службы. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, побывав в этом подразделении.

Он отметил, что воинская часть соответствует всем нормам и называть её "страшной" просто нет оснований.

— Везде видеокамеры висят, телевизоры есть, стиральные машинки. Всё не первой свежести, но всё чистое. Вряд ли это успели сделать за два дня. Во вторник мы получили указание ехать в часть, а в четверг уже были там, — передаёт НСН его слова.

Депутат считает, что неуставные отношения как причину действий Шамсутдинова следует исключить. Шерин предположил, что солдат воспринимал обычные требования офицеров как дедовщину. На вопрос, что же всё-таки натолкнуло молодого человека на такое жестокое преступление, депутат заявил, что это могла быть психологическая травма.

— Не знаю… Может быть, с детства какая-нибудь травма, — добавил Шерин.

Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула в воинской части посёлка Горный в Забайкальском крае. На месте были убиты восемь человек, двое ранены.

Одной из причин расстрела называют именно дедовщину. Служивший в той же части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата довели неуставные отношения, озвучивала и комиссия Минобороны РФ. После встречи в СИЗО с сыном отец Шамсутдинова рассказал Лайфу о возможных причинах массового убийства. По его словам, Рамиль раскаивается, что под огонь попали двое солдат, которым он не желал зла.

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Сусанна Витвинская
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