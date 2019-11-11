Депутат — о части, где солдат устроил бойню: Годна для несения службы

По его словам, явных причин, почему срочник расстрелял сослуживцев, он не заметил.

Задержанный стрелок Шамсутдинов. Фото © LIFE

Воинская часть в Забайкальском крае, где 25 октября солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, пригодна для несения службы. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, побывав в этом подразделении.

Он отметил, что воинская часть соответствует всем нормам и называть её "страшной" просто нет оснований.

— Везде видеокамеры висят, телевизоры есть, стиральные машинки. Всё не первой свежести, но всё чистое. Вряд ли это успели сделать за два дня. Во вторник мы получили указание ехать в часть, а в четверг уже были там, — передаёт НСН его слова.

Депутат считает, что неуставные отношения как причину действий Шамсутдинова следует исключить. Шерин предположил, что солдат воспринимал обычные требования офицеров как дедовщину. На вопрос, что же всё-таки натолкнуло молодого человека на такое жестокое преступление, депутат заявил, что это могла быть психологическая травма.

— Не знаю… Может быть, с детства какая-нибудь травма, — добавил Шерин.

Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула в воинской части посёлка Горный в Забайкальском крае. На месте были убиты восемь человек, двое ранены.