"Этот гадюшник надо разогнать!" Устроивший бойню солдат объяснил свой срыв

По словам отца Шамсутдинова, его сын решился на расстрел сослуживцев после их угроз "опустить" его.

Отец Рамиля Шамсутдинова рассказал Лайфу о своей первой встрече с сыном после того, как тот расстрелял 10 своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье. По словам Салима Шамсутдинова, сын не стал рассказывать подробности того рокового вечера, но раскрыл причины, которые побудили его устроить бойню. Также Рамиль в очередной раз заявил, что всё делал осознанно и раскаивается лишь в том, что под огонь попали двое солдат, которым он не желал зла.

— Говорит: "Я буду очень рад, если весь этот гадюшник разгонят" (воинскую часть. — Прим. Лайфа). Он сожалеет о том, что он нечаянно застрелил тех двух молодых парней. Я, говорит, их не видел, там было темно. Как они оказались там, он не ожидал. Меня, говорит, достали, я уже не мог, это край был для меня. Он мне дал намёк (про угрозу изнасилования. — Прим. Лайфа) и говорит: "Дали мне понять, там многих молодых уже "сделали", и я не хотел, уже была крайняя точка", — передал слова сына Салим Шамсутдинов.

Как пояснил Салим Шамсутдинов, материалов дела он пока не видел. Продолжает оказывать следствию любую помощь, ходит на допросы. Мужчина отмечает: следователи общаются нормально. Также отец убийцы рассматривает возможность переквалификации дела, поскольку его сына могли вынудить пойти на преступление.

— Если докажут, что у него была необходимость это всё сделать, что была причина, то дадут тогда минимально 15 лет. Его же вынудили это сделать. В унитаз головой — это тоже ведь унижение. Он сказал, что украли у него телефон сразу, как прибыл в часть, симку спрятал. Он мне звонил, просил кого-то, вставлял свою симку и звонил мне, — рассказал мужчина.

Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула в воинской части закрытого посёлка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, ещё двое получили ранения. Шамсутдинова обезвредили на месте.

Одной из причин расстрела называют дедовщину. Служивший в этой части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата довели неуставные отношения, подтверждала и комиссия Минобороны РФ. Как стало известно позднее, Шамсутдинов не раз направлял оружие на сослуживцев.