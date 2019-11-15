Суд в Шотландии освободил под залог экс-министра правительства Пучдемона

Клара Понсати будет ожидать решения о выдаче властям Испании после европейского ордера на арест.

Суд Эдинбурга освободил под залог бывшего министра правительства Пучдемона Клару Понсати, которая добровольно сдалась властям, об этом сообщило агентство Press Association.

Власти Испании дважды выдали европейский ордер на её арест и потребовали экстрадиции, 14 ноября экс-политик, проживающая на территории Шотландии и преподающая в Сент-Эндрюсском университете, оказалась под стражей.

В этот же день состоялось судебное заседание, на котором суд решил не оставлять Понсати в заключении до решения о выдаче испанскому правительству. Следующее заседание состоится 12 декабря, но оно будет процедурным. Основное рассмотрение дела начнётся весной.

18 октября Лайф сообщал о том, что экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, который скрывался в Бельгии после выдачи ордера на его арест в Испании, добровольно сдался властям Брюсселя.