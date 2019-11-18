Авторы законопроекта о домашнем насилии добавили в него понятие "преследование"
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По словам Оксаны Пушкиной, все поправки будут учтены в финальной версии документа.
В рассматриваемый Госдумой законопроект о домашнем насилии будут внесены правки, часть из которых основывается на деле историка Олега Соколова, убившего аспирантку СПбГУ. Как сообщает РБК, также в документ внесут определение преследования жертвы насилия. Ещё одним нововведением будет запрет общественным организациям, занимающимся профилактикой насилия в семье, без согласия жертвы информировать правоохранителей о случаях насилия.
Как рассказала соавтор законопроекта депутат Оксана Пушкина, работу над документом пришлось корректировать с учётом жуткого убийства аспирантки в Санкт-Петербурге. Притом, по её словам, ранее в подготовке исследования о семейно-бытовом насилии в России участвовали сотрудники СПбГУ.
— По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ, — рассказала Пушкина изданию.
Как добавила депутат, ожидаются и другие поправки к законопроекту, которые могут предложить министерства, общественные организации, кризисные центры.
Как ранее писал Лайф, в ночь на 8 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов убил свою возлюбленную 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, а останки тела попытался утопить в реке Мойке. В ходе допроса историк признал свою вину и был арестован на два месяца. 16 ноября Анастасию похоронили на родине в Краснодарском крае.