В Швеции прекращено следствие по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

В 2010 году его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Сам Ассанж эти обвинения категорически отрицал.

Шведский прокурор Ева-Мари Перссон заявила о прекращении расследования по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом стало известно на брифинге во вторник, 18 ноября.

— Я созвала эту пресс-конференцию, чтобы заявить, что расследование в отношении Джулиана Ассанжа прекращено, — проинформировала она.

Показаний в деле оказалось недостаточно для продолжения расследования, а допрос основателя WikiLeaks ситуацию не изменит.

Лайф уже сообщал, что после ряда скандальных публикаций, в том числе о военных операциях Америки в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в 2010 году приехал в Швецию, где хотел получить защиту, но вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Сам Ассанж эти обвинения категорически отрицал. По его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов. Преследование шведскими властями вынудило его попросить убежища в Посольстве Эквадора в Лондоне. Там он прятался в течение нескольких лет.

В апреле этого года власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего его арестовала британская полиция. Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.