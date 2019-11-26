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Опубликовано 26 ноября 2019, 11:46

Умер басист легендарных The Doors

Фото © Facebook / Doug Lubahn

Фото © Facebook / Doug Lubahn

Партии Дага Лубана звучат в трёх самых популярных альбомах группы, но он никогда не ездил на гастроли и не участвовал в живых выступлениях вместе с Джимом Моррисоном и остальными.

Скончался бас-гитарист Даг Лубан, принявший участие в записи трёх альбомов культовой группы The Doors. Об этом сообщила в "Фейсбуке" его супруга Пэт Лубан. Музыканту был 71 год. Причины его смерти не сообщаются.

— Слова не смогут выразить моей печали. Он был любовью всей моей жизни. Больше всего на свете я буду скучать по его смеху. Покойся с миром, — написала на страничке басиста его вдова.

Даг Лубан в 1985 году Фото © Facebook / Doug Lubahn

Даг Лубан в 1985 году

Фото © Facebook / Doug Lubahn

Даг Лубан принимал участие в записи трёх самых популярных пластинок The Doors — Strange Days, Waiting for the Sun и The Soft Parade. А сама группа была основана фронтменом Джимом Моррисоном и существовала с 1965 по 1973 год. Коллеги Лубана по коллективу The Doors также выразили соболезнования в связи с его смертью в "Твиттере".

— Даг оставил неизгладимый след в рок-н-ролле и особенно в творчестве The Doors, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что гитара с автографами музыкантов американской рок-группы The Doors продана на аукционе "Литфонда" за 950 тысяч рублей.

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Алексей Берковиц
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