Умер басист легендарных The Doors

Партии Дага Лубана звучат в трёх самых популярных альбомах группы, но он никогда не ездил на гастроли и не участвовал в живых выступлениях вместе с Джимом Моррисоном и остальными.

Скончался бас-гитарист Даг Лубан, принявший участие в записи трёх альбомов культовой группы The Doors. Об этом сообщила в "Фейсбуке" его супруга Пэт Лубан. Музыканту был 71 год. Причины его смерти не сообщаются.

— Слова не смогут выразить моей печали. Он был любовью всей моей жизни. Больше всего на свете я буду скучать по его смеху. Покойся с миром, — написала на страничке басиста его вдова.

Даг Лубан в 1985 году Фото © Facebook / Doug Lubahn

Даг Лубан принимал участие в записи трёх самых популярных пластинок The Doors — Strange Days, Waiting for the Sun и The Soft Parade. А сама группа была основана фронтменом Джимом Моррисоном и существовала с 1965 по 1973 год. Коллеги Лубана по коллективу The Doors также выразили соболезнования в связи с его смертью в "Твиттере".

Our condolences go out to the family, friends, and fans of Doug Lubahn. Doug made indelible contributions to rock and roll, and especially to The Doors. He played bass on Strange Days, Waiting for the Sun, and Soft Parade. #RIP, Doug. pic.twitter.com/6buV4uPNxT — The Doors (@TheDoors) 24 ноября 2019 г.

— Даг оставил неизгладимый след в рок-н-ролле и особенно в творчестве The Doors, — говорится в сообщении.