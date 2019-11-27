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Регион
Опубликовано 27 ноября 2019, 11:29

Apple признала Крым российским в своих сервисах

Фото © AP Photo / Mary Altaffer

Фото © AP Photo / Mary Altaffer

Американская компания Apple устранила все претензии депутатов Государственной думы России по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, включая приложение "Погода". Об этом после встречи с представителем Apple сказал председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

— Они полностью привели [сервисы] в соответствие с нашим законодательством. Ошибка в отображении городов Крыма в приложении "Погода" устранена, приводит слова парламентария ТАСС.

Напомним, в марте в приложении "Погода" для iPhone исчезли крымские города. После этого Госдума потребовала у Apple определиться с принадлежностью полуострова. На картах ошибки были исправлены уже в мае.

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Аннa Харитонова
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