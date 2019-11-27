Apple признала Крым российским в своих сервисах
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Американская компания Apple устранила все претензии депутатов Государственной думы России по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, включая приложение "Погода". Об этом после встречи с представителем Apple сказал председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
— Они полностью привели [сервисы] в соответствие с нашим законодательством. Ошибка в отображении городов Крыма в приложении "Погода" устранена, — приводит слова парламентария ТАСС.
Напомним, в марте в приложении "Погода" для iPhone исчезли крымские города. После этого Госдума потребовала у Apple определиться с принадлежностью полуострова. На картах ошибки были исправлены уже в мае.