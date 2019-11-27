Apple признала Крым российским в своих сервисах

Американская компания Apple устранила все претензии депутатов Государственной думы России по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, включая приложение "Погода". Об этом после встречи с представителем Apple сказал председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.