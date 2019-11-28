Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 ноября 2019, 10:19

На Камчатке мальчик споткнулся на пробежке и погиб

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

На теле умершего ребёнка следователи не увидели признаков насильственной смерти.

На Камчатке школьник погиб во время самостоятельной подготовки к спортивным соревнованиям. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Тело 13-летнего мальчика обнаружили ещё 22 ноября в ста метрах от села Ачайваям, расположенного в Олюторском районе Камчатского края. Подросток самостоятельно готовился к соревнованиям по борьбе и для этого вышел на вечернюю пробежку вместе с тремя друзьями. Однако во время бега юноша споткнулся и ударился головой об землю.

Смерть несовершеннолетнего наступила до прибытия фельдшера на место происшествия, — говорится в сообщении.

По предварительным данным судмедэкспертов, подросток погиб из-за того, что захлебнулся рвотными массами. По факту смерти подростка проводится проверка.

Ранее Лайф писал, что двухлетняя девочка погибла на территории спортивно-оздоровительного комплекса в Удмуртии.

BannerImage
Анна Сокова
  • Новости
  • Регионы
  • Бег
  • Дети
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar