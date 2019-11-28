На Камчатке мальчик споткнулся на пробежке и погиб

На теле умершего ребёнка следователи не увидели признаков насильственной смерти.

На Камчатке школьник погиб во время самостоятельной подготовки к спортивным соревнованиям. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Тело 13-летнего мальчика обнаружили ещё 22 ноября в ста метрах от села Ачайваям, расположенного в Олюторском районе Камчатского края. Подросток самостоятельно готовился к соревнованиям по борьбе и для этого вышел на вечернюю пробежку вместе с тремя друзьями. Однако во время бега юноша споткнулся и ударился головой об землю.

— Смерть несовершеннолетнего наступила до прибытия фельдшера на место происшествия, — говорится в сообщении.

По предварительным данным судмедэкспертов, подросток погиб из-за того, что захлебнулся рвотными массами. По факту смерти подростка проводится проверка.