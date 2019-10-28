Двухлетняя девочка погибла, зацепившись шарфом за перила на стадионе в Удмуртии

Малышка скончалась от асфиксии на глазах у мамы и сестры-первоклашки. Возбуждено уголовное дело.

Трагический инцидент произошёл на территории спортивно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе Удмуртии. В минувшую пятницу, 25 октября, туда на прогулку пришла мама с двумя детьми: дочерью-первоклассницей и её младшей сестрёнкой.

Во время игры двухлетняя малышка попыталась пролезть между металлическими перилами и повисла, зацепившись шарфом. Спасти девочку не смогли: она погибла от асфиксии.

— Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — сообщает пресс-служба регионального управления СКР. — Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее Лайф рассказывал, как в школе в Йошкар-Оле восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры. А в Омской области школьник умудрился проглотить швейную иглу. Его экстренно госпитализировали, но чем закончилось дело, не сообщается.