Минтруд разбил надежды россиян — сделать 31 декабря выходным уже невозможно

Такие решения принимаются заблаговременно, в идеале за несколько месяцев, чтобы все успели выстроить свои графики.

Сделать 31 декабря в этом году выходным для всех уже невозможно. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Такие решения, по его словам, принимаются заблаговременно. К тому же сейчас это может сделать каждый работодатель, добавил он.

— Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы. Именно в этой связи действует порядок работы, которым правительство — обычно в октябре — принимает решение о переносе на следующий год, чтобы все выстроили свои графики. Поэтому централизованное решение просто принять невозможно, — приводит слова Топилина ТАСС.

Напомним, в этом году 31 декабря выпадает на рабочий день (вторник). Для многих россиян это осложнит подготовку к любимому празднику. Навстречу жителям пошёл губернатор Томской области Сергей Жвачкин — он перенёс этот рабочий день на предшествующую субботу, 28 декабря.