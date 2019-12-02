Квят торпедой ворвался в "Формулу-1": куча аварий, новый кубок и рождение дочки

Даниил Квят мощно провёл первый сезон после возвращения в "Формулу-1". Российский гонщик постоянно был на виду, причём с разных сторон: то привычно разбивал болиды, то неожиданно взлетал на подиум. А ещё Квят в этом году стал отцом. Лайф — о главных событиях года для российского пилота.

Подиум, дерзкие обгоны и уверенный пилотаж

— Я думал, что моя карьера в "Формуле-1" закончена. Но в жизни возможно всё, если не сдаваться и работать, — заявил Квят после триумфального Гран-при Германии, на котором он занял третье место.

Путь к третьему подиуму в карьере получился для Даниила весьма тернистым. Он прошёл через отстранение от "Формулы-1" и двухлетний перерыв, во время которого подрабатывал гонщиком по развитию в Ferrari. В итоге Квят всё же дождался возвращения в "Королевские гонки" и снова сел за руль болида Toro Rosso, на котором он и начинал свою карьеру.

В 2019 году россиянин предстал уже не бесшабашным юнцом без опыта больших гонок, а вполне себе уверенным лидером команды с солидным бэкграундом и рассудительным пилотажем. В первой же гонке сезона он финишировал в очковой зоне, а затем на протяжении нескольких Гран-при стабильно демонстрировал запредельный уровень владения болидом: телеметрия регулярно оценивала пилотаж Квята на 10 из 10.

Фото © Formula1

Стабильность и уверенность Квята, приправленные удачной тактикой и небольшой долей везения, в итоге принесли ему подиум в Германии. Там, кстати, теперь уже работу педалью газа оценили на 10 баллов из 10, и это неудивительно: даже Льюис Хэмилтон (тогда ещё пятикратный чемпион мира) вылетал с мокрой трассы, а Квят безошибочно проходил все повороты.

Прозвище Торпеда, которое Квят получил за безрассудные обгоны во время первого пришествия в "Формулу-1", осталось в прошлом: теперь россиянин обходил соперников на трассе исключительно корректно и даже красиво.

Вот так он обезопасил свой подиум в Германии, элегантно обойдя Лэнса Стролла в шпильке.

Видео © YouTube/Formula1

Вот так разделался с Кими Райкконеном (по внешней траектории) в быстрейшем повороте трассы в Барселоне.

А вот улетел от Нико Хюлькенберга в той же Испании.

Аварии на любой вкус

Но всё-таки Квят не был бы собой, если бы не попадал в аварии.

В Баку он разбил машину во время тестов прямо в день своего рождения.

А уже в гонке угодил в нелепейшую аварию, в которой был совсем не виноват: Риккардо въехал в стоящий болид Квята задним ходом.

В Сингапуре чемпион мира 2007 года уже не позволил Квяту себя обогнать, а россиянин был в ярости после этой аварии.

— Если ты защищаешься — защищайся. Если ты оставляешь калитку открытой, то оставляй до конца. А он просто… действовал как самоубийца. И меня чуть не убил! — заявил после гонки Квят.

Kimi Raikkonen's race ended early after this lunge from Daniil Kvyat 😕#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/eHdOuZHkp9 — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

Конечно, случались крэши и по вине самого Квята: например, стартовый замес в Китае, где гонщик Toro Rosso устранил сразу двух пилотов McLaren.

It was a dramatic start to the 1000th F1 race... 💥 🇨🇳 👀#ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/A5QWIIVUQB — Formula 1 (@F1) April 14, 2019

А в Мексике Квят поддел Хюлькенберга на последнем круге и был жутко недоволен решением судей, которые его оштрафовали.

Kvyat loses ninth place after last-lap collision with Hulkenberg 💥#MexicoGP 🇲🇽 #F1 — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

— Я не хочу говорить слишком много, потому что всё ещё расстроен. Как гонщик, я совершенно не согласен с этим решением. Нам говорят, что мы можем гоняться, значит, это должно быть разрешено. Безусловно, Нико защищался, я атаковал, произошло столкновение, но, знаете, такое случается, особенно в последнем повороте последнего круга. Зрители хотят видеть борьбу. Если штрафовать за такое… Они просто убивают "Формулу-1" такими решениями, — цитирует раздосадованного Квята портал Autosport.com.

Несостоявшийся переход в Red Bull

Яркое возвращение Квята в пелотон и многочисленные ошибки Пьера Гасли практически со старта сезона заставили общественность говорить о возможной рокировке пилотов Red Bull и Toro Rosso. Однако боссы "быков" неожиданно решились на более непредсказуемый шаг, повысив до первой команды новичка "Формулы-1" Алекса Албона, который проигрывал Квяту.

В итоге вторую часть сезона партнёром россиянина по команде стал уже Гасли, а разговоры о возможном изменении состава пилотов на 2020 год продолжали ходить. Но недавно Red Bull расставил всё по местам, утвердив Ферстаппена и Албона в качестве боевых пилотов на 2020 год. Квят остался в Toro Rosso и, кажется, совсем не расстроен.

— Приятно подписать контракт с командой на 2020 год. Я действительно счастлив, потому что чувствую себя очень комфортно со всеми здесь, я знаю команду, а она знает меня очень хорошо. Мы вместе добились больших успехов, например заехали на подиум в этом году, поэтому надеюсь, что в следующем году у команды будет очень сильный сезон. Я благодарен за возможность продолжить участие в "Формуле-1", и я сделаю всё возможное, чтобы показать наилучшие результаты в следующем году, — заявил Даниил.

Ребёнок от дочери чемпиона "Формулы-1"

Даниил Квят с 2016 года встречается с дочерью трёхкратного чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике. А летом этого года бразильская журналистка и блогер родила россиянину дочку Пенелопу. Как раз перед тем самым Гран-при Германии, который стал для Квята самым удачным в сезоне.

У девочки просто невероятная генетика: дед — великий чемпион, отец — перспективный гонщик. Может, Пенелопа тоже станет гонщицей? А учитывая внешние данные её мамы, определённо самой красивой в истории!

Мемы

В этом сезоне у Квята были и забавные моменты. Например, на Гран-при Венгрии россиянин случайно повторил мем с неверным парнем.

А в Абу-Даби очень смешно передразнивал пожаловавшегося на него Грожана.

Kvyat doing a Grosjean-impression is a fun way to end the last qualifying session of the season #F1 #AbuDhabi pic.twitter.com/I7YSJGzPHA — J. (@Gubrach) November 30, 2019

Лучший сезон в карьере?

— Я чувствую удовлетворение. Если честно, я бы поставил этот год в один ряд с моими самыми лучшими сезонами в "Формуле-1", я очень доволен. Иногда гонки складываются, иногда нет — так устроена жизнь в средней группе. Идёт очень плотная борьба, и небольшие ошибки приводят к упущенным возможностям. К примеру, в Бразилии я упустил очень хороший шанс, но, к счастью, Гасли принёс большие очки команде. Это часть нашего спорта. Думаю, в этом году я пилотировал гораздо лучше, чем раньше, — так сам Квят оценил свой сезон.

А что скажут цифры?

35 очков и 13-е место — второй результат Квята за время выступлений в "Формуле-1", лучше было только в 2015 году за рулём Red Bull (95 очков).

Третье место на Гран-при Германии — повторение результата сезонов 2015 и 2016, когда Квят тоже заезжал на подиум, тоже на Red Bull.

Квалификационный счёт с напарниками: 7−5 против Албона и 2−7 против Гасли.

Три схода с дистанции — второй результат в карьере Квята, меньше было только в 2015 году (один сход).