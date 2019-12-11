Депутат Госдумы об итогах "нормандского саммита": Победителем должен быть народ

Он также добавил, что если минские соглашения будут соблюдаться, то долгожданный мир будет установлен.

Депутат Государственной думы Алексей Чепа заявил, что по результатам саммита в "нормандском формате" победителем может быть только народ.

— Здесь победителем должен быть народ, когда прекратится война, когда прекратит литься кровь, когда прекратится страшная жизнь людей под обстрелами, — отметил депутат в беседе с телеканалом 360.

Он также добавил, что если минские соглашения будут соблюдаться, то победит долгожданный мир, к которому стремятся все лидеры "нормандской четвёрки".