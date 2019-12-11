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Опубликовано 11 декабря 2019, 19:10

Депутат Госдумы об итогах "нормандского саммита": Победителем должен быть народ

Фото © Сайт президента Украины

Фото © Сайт президента Украины

Он также добавил, что если минские соглашения будут соблюдаться, то долгожданный мир будет установлен.

Депутат Государственной думы Алексей Чепа заявил, что по результатам саммита в "нормандском формате" победителем может быть только народ.

Здесь победителем должен быть народ, когда прекратится война, когда прекратит литься кровь, когда прекратится страшная жизнь людей под обстрелами, — отметил депутат в беседе с телеканалом 360.

Он также добавил, что если минские соглашения будут соблюдаться, то победит долгожданный мир, к которому стремятся все лидеры "нормандской четвёрки".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы назвала Владимира Путина победителем "нормандского саммита". Журналисты отметили, что сказанная фраза прозвучала "без особой радости". Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эту "фразу Меркель".

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Роман Имполитов
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