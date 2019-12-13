Госдума в первом чтении одобрила закон о продаже пива на стадионах
Фото © Pixabay
С 2005 года в России действует запрет на рекламу, продажу и употребление этого напитка на футбольных матчах.
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, в котором предлагается отменить запрет на розничную продажу пива и пивных напитков на футбольных матчах.
Документом предлагается разрешить продавать пиво на стадионах организациям и индивидуальным предпринимателям, заключившим договор с организаторами спортивных мероприятий. Купить напитки зрители смогут только там, где есть оборудованные кафе.
Напомним, в России продажа пива на стадионах запрещена с 2005 года. Однако на Кубке конфедераций в 2017 году и ЧМ-2018 было сделано исключение из этого правила. В конце июля группа депутатов ГД выдвинула инициативу вернуть алкогольный напиток на футбольные матчи. Предложение поддержали Минфин и Российский футбольный союз.