Госдума в первом чтении одобрила закон о продаже пива на стадионах

С 2005 года в России действует запрет на рекламу, продажу и употребление этого напитка на футбольных матчах.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, в котором предлагается отменить запрет на розничную продажу пива и пивных напитков на футбольных матчах.

Документом предлагается разрешить продавать пиво на стадионах организациям и индивидуальным предпринимателям, заключившим договор с организаторами спортивных мероприятий. Купить напитки зрители смогут только там, где есть оборудованные кафе.