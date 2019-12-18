Депутат Госдумы представил возможный исход войны с НАТО

Он напомнил, что, как показывает история, любой агрессор получит от Москвы серьёзный отпор.

В Госдуме разделяют опасения Генштаба о подготовке НАТО к военному конфликту с РФ — у российских рубежей не прекращается бряцание оружием. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне Андрей Красов.

— У РФ вызывает озабоченность несколько направлений деятельности со стороны НАТО. Во-первых, увеличение финансовых средств на содержание структуры, проведение учений, которых становится всё больше и больше, в том числе в европейской части. Одновременно увеличивается количество личного состава НАТО в Европе, в том числе ВС США, никуда не делась система ПРО, — напомнил парламентарий в интервью НСН.

По его мнению, "вокруг российских границ идёт постоянное бряцание оружием", а Москва неизменно выставляется в качестве потенциального противника во время военных учений членов альянса. Красов обратил внимание, что НАТО уже утратило статус оборонительного блока. Фактически организация сейчас является дубинкой, которая используется для продвижения в первую очередь интересов одной заокеанской державы, претендующей на исключительность. Вместе с тем депутат предупредил, что любая агрессия в адрес России наказуема.

— Наша страна — не агрессор, но любой агрессор получит серьёзный отпор. Об этом свидетельствуют и уроки истории — откуда неприятель пришёл, там война и была закончена, — заключил собеседник агентства.