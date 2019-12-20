В Госдуме предложили лишать должностей чиновников-хамов

Заместитель председателя Комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Николаев заявил, что чиновников необходимо лишать должностей из-за хамства. Об этом сообщает НСН.

— Если человек целенаправленно оскорбил гражданина, то обязательно надо рассматривать лишение его должности без права возвращения на службу, — сказал Николаев на пресс-конференции, посвящённой обсуждению соответствующего закона.

Он также отметил, что стоит отдельно проработать вопрос штрафов.