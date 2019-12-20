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Опубликовано 20 декабря 2019, 17:28

В Госдуме предложили лишать должностей чиновников-хамов

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Заместитель председателя Комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Николаев заявил, что чиновников необходимо лишать должностей из-за хамства. Об этом сообщает НСН.

Если человек целенаправленно оскорбил гражданина, то обязательно надо рассматривать лишение его должности без права возвращения на службу, — сказал Николаев на пресс-конференции, посвящённой обсуждению соответствующего закона.

Он также отметил, что стоит отдельно проработать вопрос штрафов.

Напомним, 10 декабря президент России Владимир Путин встречался с обновлённым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он поддержал идею наказывать чиновников за хамство и чванливость по отношению к россиянам, высказанную членом СПЧ Кириллом Кабановым. Позднее СМИ сообщили, что Совет Федерации одобрил соответствующий законопроект.

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Анастасия Иванова
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