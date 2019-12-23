Девушки и смерть. Пять самых чудовищных убийств молодых красавиц в 2019-м

Жертва балашихинского Отелло

23-летняя Альбина Мухаметзянова приехала в Москву в начале года из Набережных Челнов с крепким намерением покорить столицу своей молодостью, красотой и упорством. Девушка летала на международных рейсах стюардессой и подрабатывала в стрип-клубе "Зажигалка". Там на неё крепко запал Никита Енин. Они были чем-то похожи — оба стремились к хорошей жизни и всячески демонстрировали это в соцсетях. Но ни Альбина не была принцессой, ни Енин желанным принцем, способным избавить от нищеты или суровой борьбы за существование — реальность вносила свои коррективы. На жизнь Енин зарабатывал трейдингом, играя в Интернете на разнице курсов валют. Из недвижимости у него была однокомнатная квартира в Балашихе, где он и жил с мамой.

Фото © VK/Альбина Мухаметзянова 1 / 2

Молодые люди встречались в отеле "Внуково Вилладж", откуда Альбине было удобно отправляться в рейсы. Но отношения не складывались. Енин оказался ревнивым парнем, да и трейдинг — не самым прибыльным занятием. Альбина пробовала завести другие отношения. Однажды Енин обнаружил переписку девушки с соперником и в припадке ревности слегка придушил Альбину. Мухаметзянова решила бросить опасного придурковатого парня, но Енин уговорил девушку встретиться ещё раз, чтобы они смогли объясниться. Это последнее свидание и стало для молодой стюардессы роковым — 10 июля Енин задушил девушку в номере отеля и оставил тело в тёплой ванне, предусмотрительно продлил номер, и двое суток скрывался в лесу, пока его не поймали. По утверждению адвоката Енина, на убийство он пошёл осознанно и до сих пор любит свою жертву.

Чемодан, а в нём труп в ажурных подвязках

Это убийство молодой женщины произошло всего через две недели после того, как балашихинский Отелло Енин задушил свою пассию. Эти преступления похожи как две капли воды. Катя была эскортницей, а Максим тратил все свои деньги на девиц лёгкого поведения в надежде найти "одну-единственную". Максим Гареев тоже был странным парнем — свою природную брутальную восточную внешность он зачем-то перекраивал как мог: начал с пересадки волос, затем потратил немало денег на несколько пластических операций, сделал татуаж бровей и даже начал подкрашивать ресницы тушью. Всё, чтобы нравится проституткам, которые прозвали его Куклой Кеном за маниакальную фиксацию на собственной внешности.

Фото © miss.maximonline.ru 1 / 2

22-летняя Катя Сёмочкина была молодой моделью и даже принимала участие в конкурсе красоты журнала MAXIM. Кате многие говорили, что она похожа на Одри Хепбёрн и её ждёт большое красивое ослепительное будущее. Но пока Катя не брезговала продавать своё тело за десять тысяч рублей в час на съёмной квартире в Раменках. Таким образом, пути красавицы и Кена, купившего этот час, трагически пересеклись. В последний день своей жизни Катя Сёмочкина оскорбила своего клиента, подвергнув сомнению его финансовую состоятельность. Несмотря на ванильную кукольную внешность, внутри Максима проснулся восточный деспот, и он жестоко убил Сёмочкину. Раздев труп девушки догола, Кен зачем-то оставив ажурные подвязки на ногах и в таком виде положил тело Сёмочкиной в большой чемодан. Затем ушёл, вынеся с места преступления только её окровавленную одежду. Тело самой Кати осталось лежать в чемодане, пока хозяин съёмной квартиры не обнаружил кошмарную находку. 30 июля Гареева поймали, и он во всём признался — убил проститутку за нанесённое оскорбление.

Так не доставайся же ты никому

Следующая трагическая история произошла в Челябинске. Разница в возрасте с женой в двадцать один год, казалось, не мешала семейному счастью Зариповых. Тридцатилетняя красавица Елена жила скромной провинциальной жизнью под присмотром 51-летнего местного депутата Азата. Но несмотря на совместных троих детей, самому младшему из которых было всего три года, Елена собиралась уйти от мужа, тяготясь его тяжёлым характером и приступами неоправданной ревности.

Елена завела флирт-переписку в социальных сетях, где нашла сначала внимательного собеседника, а потом и потенциального спутника жизни, к кому она могла уйти от опостылевшего мужа. Однако Азат так просто отпускать жену не захотел. Сначала он "развязался" и напился на охоте после многолетнего воздержания. В ночь на 21 августа пьяный взбудораженный Зарипов пришёл домой. После тяжёлого разговора челябинский депутат схватил карабин "Сайга" и точными выстрелами "развёлся по-челябински" прямо при детях. Будучи практикующим медиком, Зарипов не оказал жене никакой первой помощи, и молодая красивая женщина умерла на следующий день в больнице.

Убита за машину

Обычно молодые женщины погибают от рук своих сожителей, мужей или воздыхателей. Но бывает и по-другому — иногда преступники выбирают в жертву молодую женщину, потому что она гораздо слабее мужчины. Осенью этого года в Екатеринбурге искали 28-летнюю Ксению Каторгину. Вся страна переживала и следила за этими поисками.

Фото © VK / Ксения Каторгина 1 / 2

10 октября Ксения Каторгина поехала продавать свой автомобиль Audi Q5 в микрорайон Уралмаш. Девушку встретили "покупатели" и придушили её в машине, потом отогнали машину к колодцу и добили ножом, скинув тело в колодец. Убийцами оказались пустившийся во все тяжкие таксист из Челябинска Марат Ахметвалиев, безработный с криминальными замашками 27-летний оседлый цыган Михаил Федорович и его подруга, 31-летняя Екатерина Меньшикова. Вместе они сговорились убить кого-нибудь из-за дорогой машины. Audi Q5 Каторгиной убийцы продали всего за полмиллиона рублей.

Обезглавил и распилил. Чисто петербургское убийство

Олег Соколов, доцент и выдающийся исследователь эпохи Наполеона, расстрелял свою молодую любовницу Настю Ещенко из обреза. Историк-реконструктор распилил тело жертвы и ранним утром девятого ноября выбросил отпиленные части в реку Мойку. Сначала скинул ноги, а потом и рюкзак с руками.

Фото © Facebook/Анастасия Ещенко 1 / 2

Но рюкзак не тонул, и пьяный историк полез за ним в Мойку, чем привлёк внимание прохожих, вызвавших полицию. Дело расчленителя Соколова стало, пожалуй, самым громким. В Мойке до сих пор находят части тела аспирантки Ещенко, например, в канун Нового года появилась информация, что из реки выловили её ноги, некогда восхищавшие и заводившие престарелого любовника.