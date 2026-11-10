Производитель вакцины «Мультикан-8» подтвердил 128 случаев гибели собак после её применения летом 2026 года. Всего поступило 177 обращений от владельцев животных, сообщили РБК в компании «Ветбиохим». По оставшимся 49 случаям продолжаются оформление документов и проверка.

Денежные компенсации уже получили 104 владельца. Компания возмещает расходы на вакцинацию, лечение и госпитализацию питомцев, стоимость животных, а также выплачивает компенсации морального вреда.

Управляющий директор «Ветбиохима» Сергей Лахтюхов заявил об усилении контроля на производстве. Теперь каждую серию дополнительно проверяет аккредитованная лаборатория, а результаты исследований направляют в Россельхознадзор.

До конца 2026 года предприятие намерено изменить технологические процессы и ужесточить проверку сырья. Производство всей линейки — «Мультикан-4», «Мультикан-6» и «Мультикан-8» — сейчас приостановлено.

Ранее Life.ru сообщал, что в серии №20 «Мультикана-8» обнаружили живой вирус болезни Ауески. Россельхознадзор подтвердил связь этой серии с массовой гибелью собак. Выпуск линейки остановили на время проверки производственной площадки и технологического процесса.