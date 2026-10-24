1297 беспилотников ВСУ разбились о небесный щит России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 1297 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Кроме того были перехвачены крылатая ракета воздушного базирования SCALP французского производства и четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун».
«Средствами ПВО сбиты крылатая ракета воздушного базирования SCALP производства Франции, четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и 1297 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве также привели общие показатели уничтоженной техники с начала специальной военной операции. Согласно российской военной сводке, число сбитых беспилотников достигло 270 125.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении нескольких украинских беспилотников над Удмуртией 19 октября. Тогда, по информации региональных властей, обошлось без пострадавших и разрушений. На местах падения обломков работали экстренные службы, а жителей призвали не приближаться к фрагментам сбитых дронов и не публиковать кадры работы систем ПВО.