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Опубликовано 24 октября, 12:28

1297 беспилотников ВСУ разбились о небесный щит России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 1297 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того были перехвачены крылатая ракета воздушного базирования SCALP французского производства и четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун».

«Средствами ПВО сбиты крылатая ракета воздушного базирования SCALP производства Франции, четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и 1297 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве также привели общие показатели уничтоженной техники с начала специальной военной операции. Согласно российской военной сводке, число сбитых беспилотников достигло 270 125.

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Ранее Life.ru сообщал об уничтожении нескольких украинских беспилотников над Удмуртией 19 октября. Тогда, по информации региональных властей, обошлось без пострадавших и разрушений. На местах падения обломков работали экстренные службы, а жителей призвали не приближаться к фрагментам сбитых дронов и не публиковать кадры работы систем ПВО.

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Наталья Афонина
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