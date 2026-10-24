1297 беспилотников ВСУ разбились о небесный щит России

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 1297 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того были перехвачены крылатая ракета воздушного базирования SCALP французского производства и четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун».

«Средствами ПВО сбиты крылатая ракета воздушного базирования SCALP производства Франции, четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и 1297 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве также привели общие показатели уничтоженной техники с начала специальной военной операции. Согласно российской военной сводке, число сбитых беспилотников достигло 270 125.