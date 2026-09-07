13 детей на двоих: Как воспитывают наследников солисты Uma2rman

Солисты группы Uma2rman, братья Кристовские, в интервью для документального проекта «Вирус попсы» рассказали, как справляются с воспитанием 13 детей на двоих. Старшие уже строят карьеру, а младшие этим летом впервые поехали в лагерь, пишет Леди Mail.

На вопрос о том, по каким правилам они воспитывают 13 детей, Сергей Кристовский с юмором ответил, что главное — чтобы дети не совали пальцы в розетку. Он подчеркнул, что важнее всего привить им уважение к людям независимо от статуса и возраста, а всему остальному они научатся сами на своих ошибках. Главное, чтобы они нашли дело по душе и получали от него удовольствие.

«Самое важное, чтобы они оставались людьми. Стараюсь прививать им уважение к людям, вне зависимости от их статуса и возраста. Всему остальному они научатся на своих ошибках. Главное, чтобы они выбрали себе дело по душе и получали от этого удовольствие», — поделился музыкант.

Владимир Кристовский добавил, что его задача как отца — чтобы дети были здоровы, учились и выбрали профессию.

«Моя задача как отца, чтобы дети были обеспечены, здоровы, учились и выбрали потом себе профессию. Стараюсь помогать им на всех этапах», — сказал он.

Сергей также с гордостью рассказал о достижениях сыновей: Илья занимается мотогонками, Иван — хоккеист, дочь Алиса с первого раза сдала на права, а младшие, Кузьма и Василиса, впервые поехав в лагерь, попросились обратно.

Ранее актёр Борис Дергачёв рассказал, что воспитание сына — его главное увлечение, и он любит проводить время с семьёй, особенно ценя моменты, когда удаётся побыть с супругой вдвоём день-два. Он отметил, что обязанности в семье распределяются в зависимости от графика работы. Сейчас большую часть времени с сыном проводит жена, но они готовы поменяться ролями, когда ей понадобится вернуться к работе.