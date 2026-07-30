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30 июля, 10:55

Певица Ханна раскрыла секрет воспитания двух дочерей и главную родительскую задачу

Певица Ханна: Главное в воспитании детей — дарить им любовь и счастье

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Главное в воспитании детей — окружать их любовью и делать так, чтобы они чувствовали себя счастливыми, рассказала певица Ханна (Анна Иванова). Артистка замужем за продюсером Пашу (Павлом Курьяновым). Пара воспитывает двух дочерей: семилетнюю Адриану и трёхлетнюю Камиллу.

Певица Ханна раскрыла свой секрет воспитания детей. Видео © Пятый канал

По словам звезды, ребёнку важно расти с ощущением, что у него самая лучшая семья. Родителям нужно помогать детям каждый день радоваться жизни и чувствовать себя любимыми.

«Главный принцип в воспитании детей — дарить им счастье, дарить им любовь, чтобы они чувствовали, что они максимально любимы», — цитирует исполнительницу Пятый канал.

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Напомним, ранее певица Ханна и её супруг Пашу отпраздновали 11-ю годовщину брака. В честь «стальной свадьбы» пара устроила романтический вояж по Франции, поделившись яркими кадрами в соцсетях.

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Борис Эльфанд
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