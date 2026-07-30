Певица Ханна раскрыла секрет воспитания двух дочерей и главную родительскую задачу

Главное в воспитании детей — окружать их любовью и делать так, чтобы они чувствовали себя счастливыми, рассказала певица Ханна (Анна Иванова). Артистка замужем за продюсером Пашу (Павлом Курьяновым). Пара воспитывает двух дочерей: семилетнюю Адриану и трёхлетнюю Камиллу.

Певица Ханна раскрыла свой секрет воспитания детей. Видео © Пятый канал

По словам звезды, ребёнку важно расти с ощущением, что у него самая лучшая семья. Родителям нужно помогать детям каждый день радоваться жизни и чувствовать себя любимыми.

«Главный принцип в воспитании детей — дарить им счастье, дарить им любовь, чтобы они чувствовали, что они максимально любимы», — цитирует исполнительницу Пятый канал.

Напомним, ранее певица Ханна и её супруг Пашу отпраздновали 11-ю годовщину брака. В честь «стальной свадьбы» пара устроила романтический вояж по Франции, поделившись яркими кадрами в соцсетях.