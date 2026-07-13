Стас Михайлов призвал не перекладывать воспитание детей на бабушек и дедушек

Народный артист России Стас Михайлов на фестивале «Большая Дискотека Авторадио» поделился мыслями о роли бабушек и дедушек в современной семье. По мнению певца, они не обязаны полностью посвящать себя воспитанию внуков — у старшего поколения тоже должна быть своя насыщенная жизнь.

Стас Михайлов считает, что современные бабушки и дедушки не готовы постоянно сидеть с внуками. Видео © Пятый канал

Исполнитель в беседе с Пятым каналом напомнил, что сегодняшний ритм кардинально отличается от того, что было десятилетия назад. Люди активно перемещаются между городами, много путешествуют, и привычная модель большой семьи претерпевает изменения. В таких условиях рассчитывать на ежедневную помощь родственников старшего возраста становится всё сложнее.

Михайлов убеждён, что возлагать основную заботу о детях на пожилых родителей не стоит. Если есть возможность жить рядом — это прекрасно, они всегда передадут необходимые основы. Однако главная их миссия, по словам артиста, — сохранение семейных традиций, а не круглосуточное нянченье.

Он добавил, что лично для него важно, чтобы дети знали мамины рецепты и умели готовить. Эти навыки, считает исполнитель, должны переходить от бабушки к маме, формируя настоящую кулинарную династию.

А ранее Life.ru писал, что бабушки в России достигли пика перестройки образа жизни. По словам специалиста, современные женщины старше 50 лет остаются активными и по-другому воспринимают собственную жизнь. Они не ограничиваются ролью бабушки, а продолжают работать, путешествовать, развиваться и уделять время хобби.