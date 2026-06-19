«Освободились руки»: Почему современные бабушки отказываются сидеть с внуками

Образ бабушки постепенно меняется, но в наши дни трансформация стала особенно заметной. Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина связала это с общим ростом качества жизни и изменением социальных ролей женщин старшего возраста.

По словам эксперта, современные женщины старше 50 лет остаются активными и по-другому воспринимают собственную жизнь. Они не ограничиваются ролью бабушки, а продолжают работать, путешествовать, развиваться и уделять время хобби.

«Здорово, что наконец настали времена, когда у женщины освободились руки, появилось время. И она может не просто гоняться за ребёнком с хворостиной по двору, а дать ему что-то большее», — отметила собеседница 360.ru.

К слову, быть хорошим родителем сегодня становится всё сложнее: требования общества растут, а вместе с ними — тревога, усталость и чувство вины. Профессиональный психолог рассказала Life.ru, почему возникает это состояние и как сохранить силы, воспитывая детей.