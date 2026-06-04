Почему вы устали быть родителем: Как забота о ребёнке превращается в путь к истощению

Современное родительство всё чаще напоминает бесконечную гонку. Родители стараются дать детям лучшее образование, обеспечить всестороннее развитие, поддерживать эмоциональную связь и при этом успевать строить карьеру, заботиться о доме и сохранять личную жизнь. На фоне социальных сетей, где ежедневно демонстрируются образы идеальных семей, давление становится ещё сильнее.

В результате многие мамы и папы сталкиваются с эмоциональным истощением, чувством вины и хронической усталостью. По словам психолога по семейным отношениям Ники Ишмаковой, именно стремление соответствовать образу идеального родителя часто становится одной из главных причин эмоционального выгорания.

Парадокс заключается в том, что чем сильнее человек пытается стать идеальным родителем, тем больше он истощается эмоционально. Ника Ишмакова Психолог по семейным отношениям

Эксперт подчёркивает, что ребёнку не нужен идеальный родитель. Гораздо важнее, чтобы рядом был живой человек, который умеет любить, признавать ошибки, восстанавливаться после трудностей и своим примером показывать, как справляться с жизненными вызовами.

Почему родители выгорают

Родительское выгорание: причины, признаки и способы восстановления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Как объясняет Ника Ишмакова, многие родители живут с постоянным ощущением, что делают недостаточно. Они переживают за оценки ребёнка, его кружки, отношения со сверстниками, здоровье, эмоциональное состояние и будущее. При этом нередко взрослые стараются дать детям всё то, чего когда-то не хватило им самим. Такое стремление кажется благородным, однако постепенно превращается в бесконечную гонку за недостижимым идеалом.

Главная задача родителя вовсе не в том, чтобы сделать ребёнка самым успешным, самым талантливым или самым счастливым на свете. Главная задача — помочь ему стать взрослым, самостоятельным, ответственным и психически здоровым человеком. Ника Ишмакова Психолог по семейным отношениям

Именно это понимание помогает снизить уровень тревоги и отказаться от чрезмерных требований к себе. И, соответственно, снизить тревогу и у ребёнка, ведь если вы спокойны, то детям тоже волноваться не о чем.

Режим как способ снизить стресс в семье

Режим, помощь и забота о себе: ключ к здоровому родительству. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Одним из инструментов профилактики родительского выгорания Ника Ишмакова называет грамотно выстроенный режим дня. Многие родители воспринимают режим как ограничение свободы ребёнка, хотя на практике он помогает сделать жизнь семьи более организованной и предсказуемой.

Это не про жёсткие рамки, а про создание предсказуемой и безопасной среды, которая снижает тревожность и у детей, и у взрослых. Ника Ишмакова Психолог по семейным отношениям

Эксперт отмечает, что именно предсказуемость помогает снизить ежедневный уровень стресса и уменьшает риск эмоционального истощения родителей. Когда ребёнок знает время сна, учёбы, отдыха и домашних обязанностей, снижается уровень тревожности, а родители получают возможность лучше планировать собственное время.

Почему важно просить о помощи

Почему важно просить о помощи в воспитании детей? Поясняет психолог. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Ещё одна распространённая ошибка, по словам Ники Ишмаковой, — стремление справляться со всеми задачами самостоятельно. Многие родители убеждены, что должны всё контролировать и решать любые вопросы без посторонней поддержки. Однако такая позиция быстро приводит к перегрузке. Психолог напоминает: «Просить помощи — это не слабость. Это зрелость». Обращение за помощью является не проявлением слабости, а показателем зрелого отношения к собственным ресурсам.

Если есть возможность привлечь к воспитанию ребёнка бабушек, дедушек, родственников, друзей или воспользоваться услугами няни, не стоит отказываться от такой поддержки. По словам Ишмаковой, во многих странах давно пришли к пониманию простой закономерности: чтобы качественно заботиться о ребёнке, необходимо сначала позаботиться о собственном состоянии.

Забота о себе — не роскошь, а необходимость

Психолог рассказала, почему родителям важно отдыхать и заботиться о себе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Особое внимание психолог уделяет теме личного времени родителей. Многие взрослые настолько погружаются в заботу о семье, что полностью забывают о собственных интересах, отдыхе и развитии. Однако такой подход не приносит пользы ни самим родителям, ни детям. Как отмечает Ника Ишмакова, даже несколько часов в неделю, посвящённых спорту, хобби, встречам с друзьями или саморазвитию, способны существенно снизить уровень эмоционального напряжения. При этом ребёнок учится не столько на словах родителей, сколько на их поведении.

Если мама полностью растворилась в семье, отказалась от своих интересов, друзей, развития и живёт исключительно ради детей, ребёнок воспринимает это как норму взрослой жизни. Ника Ишмакова Психолог по семейным отношениям

По мнению специалиста, гораздо полезнее показывать детям пример взрослого человека, который умеет совмещать заботу о близких с заботой о себе, своих целях и здоровье.

Делегирование обязанностей помогает сохранить силы

Как распределение обязанностей в семье снижает стресс? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Немаловажную роль в профилактике выгорания играет и распределение обязанностей внутри семьи. По словам Ники Ишмаковой, многие родители настолько привыкают всё делать самостоятельно, что постепенно превращаются в «вечных исполнителей», не оставляя времени на собственные потребности.

Психолог рекомендует постепенно вовлекать детей в домашние дела и поручать им задачи, соответствующие возрасту. Такой подход не только снижает нагрузку на родителей, но и помогает ребёнку развивать самостоятельность и ответственность. Ника подчёркивает, что умение заботиться о себе и уважать труд других людей формируется именно через участие в повседневной жизни семьи.

Главное правило родительства

Подводя итог, Ника Ишмакова напоминает: родительство — это не короткий забег на скорость, а длительный марафон. По её словам, сохранить силы на долгой дистанции помогают отказ от стремления к идеалу, готовность принимать помощь окружающих, забота о собственном благополучии и разумное распределение обязанностей.

Позвольте себе быть неидеальными, просите о помощи, находите время для себя и помните, что ваш собственный пример — лучший урок для ваших детей. Ника Ишмакова Психолог по семейным отношениям

Эмоциональное выгорание родителей — не признак слабости, а сигнал о том, что внутренние ресурсы нуждаются в восстановлении. Ребёнку нужен не идеальный родитель, а счастливый, спокойный и эмоционально устойчивый взрослый рядом. Поэтому забота о себе, умение просить о помощи и отказ от недостижимых стандартов — не эгоизм, а важная часть здорового родительства. А ранее Life.ru рассказал, что о вас говорит день недели, в который вы родились! Кто вы: будущий лузер, ловелас или нефтяник?