Пенсионерам напомнили о праве оформить налоговый вычет за зубные протезы

Российским пенсионерам положен налоговый вычет за лечение и протезирование зубов. Однако, как отметил сенатор Игорь Мурог, вернуть часть расходов могут только те, кто платит налог на доходы физических лиц, поскольку сама пенсия этим налогом не облагается.

Право на возврат есть у работающих пенсионеров, а также у тех, кто получает другой облагаемый доход, например, от сдачи жилья в аренду или продажи имущества. Неработающие пенсионеры без таких поступлений оформить вычет напрямую не смогут.

«Если у пенсионера такого дохода нет, вычет могут оформить работающие дети или супруг — при условии, что они оплачивали лечение, документы оформлены на них, а родство подтверждено свидетельствами», — подчеркнул собеседник RT.

Он отметил, что заявить расходы можно в течение трёх лет после оплаты лечения. Размер возврата зависит от категории медицинских услуг и ставки налога: при дорогостоящем лечении лимита по расходам нет, но сумма не может превышать уплаченный за год налог. Для обычного лечения действует общий лимит социальных вычетов — 150 тысяч рублей в год.

Ранее россиянам объяснили, кому не положен перерасчёт пенсии. Напомним, в августе и октябре 2026 года пенсионеров ожидают сразу два этапа повышения выплат.