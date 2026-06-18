В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за консультации психологов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили разрешить россиянам получать социальный налоговый вычет за консультации психологов вне медицинских организаций. Законопроект направлен на заключение в Правительство РФ.

Инициативу внесла группа парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Сейчас вернуть часть расходов можно только за услуги медицинского психолога в лицензированной клинике. При обращении к частным специалистам, индивидуальным предпринимателям или консультантам в профильных организациях такой возможности нет.

Авторы законопроекта считают, что изменения помогут сделать психологическую помощь доступнее для граждан и поддержат развитие легального рынка таких услуг.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением разработать и внедрить федеральную программу «100 часов заботы». Программа предполагает предоставление семьям с детьми до трёх лет права на получение бесплатных услуг квалифицированной няни в год за счёт государственного финансирования.