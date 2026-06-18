В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за консультации психологов
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Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили разрешить россиянам получать социальный налоговый вычет за консультации психологов вне медицинских организаций. Законопроект направлен на заключение в Правительство РФ.
Инициативу внесла группа парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Сейчас вернуть часть расходов можно только за услуги медицинского психолога в лицензированной клинике. При обращении к частным специалистам, индивидуальным предпринимателям или консультантам в профильных организациях такой возможности нет.
Авторы законопроекта считают, что изменения помогут сделать психологическую помощь доступнее для граждан и поддержат развитие легального рынка таких услуг.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением разработать и внедрить федеральную программу «100 часов заботы». Программа предполагает предоставление семьям с детьми до трёх лет права на получение бесплатных услуг квалифицированной няни в год за счёт государственного финансирования.
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