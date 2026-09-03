«Ребёнок — дело общее»: Борис Дергачёв раскрыл, как находит баланс между съёмками и отцовством

Актёр Борис Дергачёв назвал воспитание сына своим главным увлечением. О семейной жизни 35-летний артист рассказал в интервью Леди Mail.

Артист признался, что любит проводить свободное время с близкими, хотя полноценным отдыхом это бывает не всегда. Особенно он ценит возможность ненадолго остаться с супругой вдвоём.

«Но если выпадает возможность побыть с супругой вдвоём день-два, а потом вернуться к ребёнку — это настоящее счастье», — поделился Дергачёв.

Обязанности в семье распределяют в зависимости от рабочего графика. Сейчас актёр занят на съёмках, поэтому большую часть времени с сыном проводит его жена, однако супруги готовы поменяться ролями, когда ей понадобится вернуться к работе.

«Ребёнок — дело общее, семейное», — объяснил артист. По его словам, он старается освобождать супругу от домашних забот, чтобы у неё оставалось время на собственное творчество.

Идеального баланса достичь удаётся не всегда, признал Дергачёв. Тем не менее супруги стремятся поддерживать друг друга и не отказываться от личных интересов после рождения ребёнка.

Тем временем пополнение недавно произошло в семье другой спортивной пары. Life.ru рассказывал, что Дина Аверина выписалась из роддома с новорождённым сыном Львом: мальчик появился на свет 29 августа в Нижнем Новгороде, а олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв присутствовал рядом с супругой во время родов.