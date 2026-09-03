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Опубликовано 3 сентября, 07:59

Три брака — за кадром: Юрий Антонов отказался включать бывших жён в свой биографический сериал

Kp.ru: Бывшие жёны Юрия Антонова не появятся в сериале о певце

Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Бывшие жёны Юрия Антонова не появятся в готовящемся сериале о его жизни. Об этом KP.ru рассказал друг народного артиста, поэт Владимир Ильичёв.

По его словам, авторы проекта убедили 81-летнего музыканта поделиться историями о женщинах, сыгравших важную роль в его судьбе. Однако три брака Антонов решил не затрагивать.

«О его жёнах в сценарии не будет ни слова, он их вычеркнул из своей биографии», — утверждает Ильичёв.

В сериал могут войти две другие любовные истории артиста. Одна связана с мексиканской актрисой Сокорро Бонильей, с которой Антонов познакомился в 1986 году. Второй роман, по словам поэта, был с руководительницей финской музыкальной компании, выпускавшей англоязычную пластинку певца.

Биографический проект планируют разделить на восемь серий. Антонов собирается лично участвовать в выборе исполнителя главной роли. Подходящего актёра пока не нашли, поэтому создатели намерены изучить картотеки региональных театров.

Ильичёв также рассказал, что артист не стремится снова вступать в брак. По мнению друга музыканта, прошлые отношения серьёзно повлияли на его доверие к женщинам. Сам Антонов эти слова публично не комментировал.

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В мае 2026 года Владимир Путин вручил Юрию Антонову орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Государственной награды музыкант удостоился вместе с другими известными деятелями культуры и искусства.

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