Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 15:55

Дина Аверина выписалась из роддома с новорождённым сыном Львом

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв с новорождённым сыном Львом. Фото © соцсети Дмитрия Соловьёва

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв с новорождённым сыном Львом. Фото © соцсети Дмитрия Соловьёва

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина выписалась из роддома вместе с новорождённым сыном Львом. Кадрами с семейного события спортсменка и её супруг, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, поделились в соцсетях.

Мальчик появился на свет утром 29 августа в Нижнем Новгороде. Для Авериной это первый ребёнок, у Соловьёва уже есть сын от предыдущего брака. Новорождённого назвали Львом.На выписку приехали родственники пары, в том числе сестра-близнец гимнастки Арина Аверина. Молодые родители признались, что возвращаются домой с сильными эмоциями после первых дней с малышом.

«Дин, ты беременна»: сестринское чутьё Арины Авериной сработало раньше теста
«Дин, ты беременна»: сестринское чутьё Арины Авериной сработало раньше теста

«Сегодня мы выписались. Это значит, мы едем домой. Едем с самыми возвышенными и самыми чистыми чувствами, от которых хочется летать», — написали супруги.

Соловьёв отдельно поблагодарил жену и признался, что присутствовал рядом во время рождения сына.

«Ты мой герой! Ты моя гордость!» — обратился фигурист к Авериной. Пара также поблагодарила врачей нижегородского роддома.

Дина Аверина объяснила решение рожать в Нижнем Новгороде
Дина Аверина объяснила решение рожать в Нижнем Новгороде

С рождением сына спортсменов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. От правительства региона семье передали набор «Подарок новорождённому» с вещами для малыша, а также хохломские погремушки.

Ранее Life.ru рассказывал о рождении сына Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва. Мальчик родился 29 августа в 05:17, родители дали ему имя Лев.

Больше новостей о личной жизни российских звёзд — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дина Аверина
  • Фигурное катание
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar