Дина Аверина выписалась из роддома с новорождённым сыном Львом
Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв с новорождённым сыном Львом. Фото © соцсети Дмитрия Соловьёва
18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина выписалась из роддома вместе с новорождённым сыном Львом. Кадрами с семейного события спортсменка и её супруг, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, поделились в соцсетях.
Мальчик появился на свет утром 29 августа в Нижнем Новгороде. Для Авериной это первый ребёнок, у Соловьёва уже есть сын от предыдущего брака. Новорождённого назвали Львом.На выписку приехали родственники пары, в том числе сестра-близнец гимнастки Арина Аверина. Молодые родители признались, что возвращаются домой с сильными эмоциями после первых дней с малышом.
«Сегодня мы выписались. Это значит, мы едем домой. Едем с самыми возвышенными и самыми чистыми чувствами, от которых хочется летать», — написали супруги.
Соловьёв отдельно поблагодарил жену и признался, что присутствовал рядом во время рождения сына.
«Ты мой герой! Ты моя гордость!» — обратился фигурист к Авериной. Пара также поблагодарила врачей нижегородского роддома.
С рождением сына спортсменов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. От правительства региона семье передали набор «Подарок новорождённому» с вещами для малыша, а также хохломские погремушки.
Ранее Life.ru рассказывал о рождении сына Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва. Мальчик родился 29 августа в 05:17, родители дали ему имя Лев.
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