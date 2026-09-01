Дина Аверина выписалась из роддома с новорождённым сыном Львом

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина выписалась из роддома вместе с новорождённым сыном Львом. Кадрами с семейного события спортсменка и её супруг, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, поделились в соцсетях.

Мальчик появился на свет утром 29 августа в Нижнем Новгороде. Для Авериной это первый ребёнок, у Соловьёва уже есть сын от предыдущего брака. Новорождённого назвали Львом.На выписку приехали родственники пары, в том числе сестра-близнец гимнастки Арина Аверина. Молодые родители признались, что возвращаются домой с сильными эмоциями после первых дней с малышом.

«Сегодня мы выписались. Это значит, мы едем домой. Едем с самыми возвышенными и самыми чистыми чувствами, от которых хочется летать», — написали супруги.

Соловьёв отдельно поблагодарил жену и признался, что присутствовал рядом во время рождения сына.

«Ты мой герой! Ты моя гордость!» — обратился фигурист к Авериной. Пара также поблагодарила врачей нижегородского роддома.

С рождением сына спортсменов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. От правительства региона семье передали набор «Подарок новорождённому» с вещами для малыша, а также хохломские погремушки.

Ранее Life.ru рассказывал о рождении сына Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва. Мальчик родился 29 августа в 05:17, родители дали ему имя Лев.