У Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва родился сын Лев
Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitry_solovyev, dinaverina98
Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьёв стали родителями — у пары родился сын. Об этом Соловьёв сообщил в соцсетях.
Мальчик появился на свет 29 августа в 05:17. Родители назвали его Львом.
«Сегодня в 5:17 утра мы стали родителями», — написал Соловьёв.
Для Авериной это первый ребёнок. У Соловьёва уже есть сын Александр от предыдущего брака.
Спортсмены познакомились на съёмках «Ледникового периода» осенью 2024 года, а 7 июля 2025-го поженились. О беременности Аверина публично рассказала в июне этого года.
Ранее Life.ru рассказывал, как Арина Аверина первой догадалась о беременности сестры. По словам гимнасток, появление ребёнка пара планировала заранее и старалась подстроить под это рабочие графики.
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