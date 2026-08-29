У Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва родился сын Лев

Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьёв стали родителями — у пары родился сын. Об этом Соловьёв сообщил в соцсетях.

Мальчик появился на свет 29 августа в 05:17. Родители назвали его Львом.

«Сегодня в 5:17 утра мы стали родителями», — написал Соловьёв.

Для Авериной это первый ребёнок. У Соловьёва уже есть сын Александр от предыдущего брака.

Спортсмены познакомились на съёмках «Ледникового периода» осенью 2024 года, а 7 июля 2025-го поженились. О беременности Аверина публично рассказала в июне этого года.

Ранее Life.ru рассказывал, как Арина Аверина первой догадалась о беременности сестры. По словам гимнасток, появление ребёнка пара планировала заранее и старалась подстроить под это рабочие графики.