Дина Аверина объяснила решение рожать в Нижнем Новгороде
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Гимнастка Дина Аверина сообщила, что планирует рожать в Нижнем Новгороде, отказавшись от варианта с московскими клиниками. Об этом она рассказала в интервью Peopletalk.
«В Москве много пафоса. Мы понимаем, что есть хорошие клиники, где рожают звёзды и блогеры. Но в Нижнем живут мои родители, и у папы есть знакомый врач, профессор с опытом больше 30 лет. К тому же, летом мы всегда много времени проводим там: в доме, на свежем воздухе, ещё и помощь бабушек, дедушек, сестёр будет», — сказала она.
Ранее стало известно, что фигурист Дмитрий Соловьёв и его супруга, гимнастка Дина Аверина ждут появления на свет малыша. 27-летняя спортсменка появилась на Премии МУЗ-ТВ «Движение» в облегающем платье, которое подчеркнуло её округлившийся живот. Пара не стала скрывать новость о будущем малыше и спокойно принимала поздравления от журналистов и поклонников.
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