13 интервью за 13 дней: Зеленского заподозрили в попытке повлиять на выборы в США

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предположил, что Владимир Зеленский пытается повлиять на внутриполитическую ситуацию в США накануне выборов в Конгресс. Такое мнение дипломат высказал в своём Telegram-канале, обратив внимание на участившиеся интервью украинского политика западной прессе.

По подсчётам Мирошника, с 11 по 23 октября Зеленский общался с иностранными журналистами практически ежедневно. При этом значительная часть интервью приходилась на американские СМИ. Дипломат считает, что подобная активность может быть связана с приближением ноябрьского голосования в Соединённых Штатах.

«Выглядит как вполне выверенная, спланированная и финансово обеспеченная пропагандистская кампания, где Зеленский, используя свою международную известность, активно участвует во вмешательстве во внутриамериканские процессы», — заявил Мирошник.

Представитель МИД также обратил внимание на характер бесед. По его оценке, журналисты преимущественно задавали Зеленскому благожелательные вопросы, обходя темы коррупции и принудительной мобилизации на Украине.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский назвал ошибкой публичные призывы Дональда Трампа провести выборы на Украине. В интервью Financial Times он заявил, что подобные высказывания американского президента не приносят пользы ни одной из сторон, и охарактеризовал их как политическую риторику.