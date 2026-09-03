13-летний мальчик умер возле подъезда в Ельце: Прокуратура выясняет обстоятельства

Тринадцатилетний подросток скончался вечером 2 сентября возле подъезда одного из многоквартирных домов в Ельце. Обстоятельства и причины его смерти сейчас устанавливаются, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

Ведомство взяло на контроль доследственную проверку по факту гибели мальчика. Одновременно прокуратура начала собственную проверку условий произошедшего.

По её итогам будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

Ранее прокуратура начала проверку после гибели 15-летнего школьника в Карпинске Свердловской области. По предварительным данным, 1 сентября подросток вдыхал пары газа возле гаражей, после чего потерял сознание и скончался.