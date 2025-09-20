16-летний подросток внезапно умер прямо на автобусной остановке в Приморье

В Приморском крае прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту смерти подростка в Спасске-Дальнем, 16-летний мальчик скончался прямо на автобусной остановке. О трагедии сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту смерти подростка в Спасске-Дальнем. По факту смерти подростка в Спасске-Дальнем следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнили в ведомстве.

Предварительно установлено, что вечером 19 сентября около автобусной остановки на улице Красногвардейской в городе Спасске-Дальнем подростку внезапно стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, но к моменту их приезда мальчик скончался.