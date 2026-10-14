13-летний подросток три года занимался спортом с ручкой велотормоза в спине

В Италии хирурги извлекли из спины 13-летнего мальчика ручку велосипедного тормоза, с которой он прожил три года. Металлическая деталь длиной 5,5 сантиметра находилась рядом с нервным корешком позвоночника. Всё это время подросток не подозревал о постороннем предмете и продолжал заниматься спортом. О необычном случае рассказала пресс-служба детской больницы Bambino Gesù.

История началась, когда ребёнку было десять лет. Во время катания он упал с велосипеда и получил небольшую рану на левом боку. Тогда же с велосипеда пропала ручка тормоза, однако никто не предположил, что она могла остаться внутри тела мальчика.

В течение следующих трёх лет подросток жил обычной жизнью. Серьёзных жалоб у него не было, поэтому обнаружить проблему удалось лишь после появления боли в правой ноге. Позднее неприятные ощущения возникли и в обеих нижних конечностях.

Неврологическое обследование не выявило нарушений, но рентген позвоночника показал необычный изогнутый металлический предмет. Компьютерная томография помогла врачам установить его точное расположение: кончик детали достиг области между третьим и четвёртым поясничными позвонками, где проходит нервный корешок.

К этому времени вокруг ручки образовалась плотная оболочка из соединительной ткани. Она отделяла металл от окружающих структур, однако его близость к нерву делала извлечение особенно сложным.

Операцию провела команда ортопедов больницы Bambino Gesù в Палидоро под руководством Пьера Франческо Костичи. Хирургам потребовалось около трёх часов, чтобы через небольшой разрез освободить нерв от окружающих тканей и осторожно удалить деталь целиком. Во время вмешательства специалисты постоянно контролировали работу нервной системы.

Несмотря на сложность процедуры, подросток быстро пошёл на поправку. Уже на следующее утро он смог встать с кровати, а через несколько дней отправился домой. Контрольное обследование не выявило неврологических осложнений, и врачи сообщили о полном восстановлении пациента.

Похожий случай произошёл в Красноярском крае. Как сообщал Life.ru, хирурги спасли мужчину, у которого в позвоночнике застряла металлическая ножка стула. Инородный предмет повредил два позвонка и межпозвоночный диск, остановившись всего в 15 миллиметрах от спинного мозга. Врачам потребовалось два хирургических вмешательства.