Сантиметр от смерти: Подмосковные хирурги удалили зубец пилы из горла пациента

Врачи Красногорской больницы успешно провели операцию по извлечению инородного тела из области шеи пациента. Мужчина был экстренно госпитализирован после производственной травмы: в ходе неосторожного обращения с инструментами от пилы откололся металлический фрагмент и вонзился в мягкие ткани пострадавшего. По данным Минздрава Подмосковья, жизни пациента на данный момент ничего не угрожает.

Операцию провели с использованием электронно-оптического преобразователя, который позволил хирургам видеть инородное тело в реальном времени. Это дало возможность удалить зубец, не задев жизненно важные структуры.

«Прибор переводит изображение в видимый глазом спектр и даёт необходимый уровень контроля: мы видим не только анатомию, но и положение инородного тела в реальном времени. Это позволило визуализировать детали и ювелирно удалить зубец, не задев важные структуры», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Красногорской клинической больницы Николай Мурашов.

Врачи также напомнили о необходимости строгого соблюдения техники безопасности при работе с инструментами и призывают немедленно обращаться за помощью в случае подобных травм.

Ранее в Детском научно-клиническом центре имени Рошаля прооперировали девочку из Калининграда с крупной доброкачественной опухолью вилочковой железы. Новообразование обнаружили ещё в годовалом возрасте, а со временем оно заняло почти половину грудной клетки, сдавливая лёгкое и бронхи и смещая сердце. После телемедицинской консультации ребёнка госпитализировали в центр для хирургического лечения.