Хирурги вернули зрение столетнему москвичу с катарактой и подвывихом хрусталика

В Москве врачи вернули зрение 100-летнему пациенту. Об этом сообщает Департамент здравоохранения города Москвы.

Операцию провели в ГКБ №15. Она была сложной: у мужчины сочетались незрелая осложнённая катаракта и подвывих хрусталика. Несмотря на возраст и сложность вмешательства, операция прошла успешно.

«Несмотря на возраст пациента и сложность вмешательства, операция прошла успешно – врачи смогли восстановить зрение пациента», — говорится в сообщении.

Мужчину уже выписали из больницы. При выписке он поблагодарил врачей за то, что теперь снова хорошо видит.

Ранее врач из Королёвской клинической больницы Роза Сивякова спасла молодую пассажирку, которой стало плохо на ночном рейсе из Москвы в узбекский Ургенч. Медик предположила у женщины аритмию и спазм сосудов и стабилизировала её состояние прямо в самолёте. Сивякова отозвалась, когда экипаж объявил по громкой связи поиск медработников. Благодаря её действиям опасность для жизни пассажирки миновала, и экстренная посадка не понадобилась.