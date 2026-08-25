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25 августа, 11:34

Хирурги вернули зрение столетнему москвичу с катарактой и подвывихом хрусталика

Обложка © МАХ / Московская медицина

Обложка © МАХ / Московская медицина

В Москве врачи вернули зрение 100-летнему пациенту. Об этом сообщает Департамент здравоохранения города Москвы.

Операцию провели в ГКБ №15. Она была сложной: у мужчины сочетались незрелая осложнённая катаракта и подвывих хрусталика. Несмотря на возраст и сложность вмешательства, операция прошла успешно.

«Несмотря на возраст пациента и сложность вмешательства, операция прошла успешно – врачи смогли восстановить зрение пациента», — говорится в сообщении.

Мужчину уже выписали из больницы. При выписке он поблагодарил врачей за то, что теперь снова хорошо видит.

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Наталья Афонина
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