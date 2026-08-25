Во Владивостоке врачи спасли женщину с раком единственной работающей почки

Во Владивостоке врачи спасли единственную работающую почку 64-летней женщины, удалив из неё злокачественную опухоль. Медики провели сложную операцию и сохранили орган, поэтому пациентке не понадобятся диализ или трансплантация.

Левая почка женщины много лет страдала от нефросклероза и полностью перестала работать. Вся нагрузка легла на правую почку. Именно в ней врачи обнаружили атипичную кисту, которая оказалась раковой опухолью. Об этом сообщили в Минздраве Приморского края.

Перед хирургами стояла главная задача — убрать опухоль, но сохранить единственную работающую почку.

«Мы провели лапароскопическую операцию — через небольшие разрезы удалили опухоль, сохранив почку. Гистология подтвердила раннюю стадию рака, прогнозы благоприятные», — рассказал заведующий онкоурологическим отделением ВКБ №2 Василий Гордеев.

Врачи выявили заболевание на ранней стадии и смогли сохранить орган.

Ранее в Находке медики спасли руку женщине, которая 12 часов провела зажатой между ванной и стеной. Пациентка пять дней находилась в реанимации. Врачи очищали её кровь и с помощью препаратов поддерживали работу основных органов. Медики также провели две операции. Лечение завершилось успешно. Через месяц после травмы женщина покинула стационар и продолжила восстановление под наблюдением врачей поликлиники.