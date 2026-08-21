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21 августа, 03:55

Врачи спасли пациентке руку, которая 12 часов была зажата между ванной и стеной

Обложка © МАКС / Находкинская городская больница

Обложка © МАКС / Находкинская городская больница

Врачи сохранили руку женщине, которая провела 12 часов зажатой между ванной и стеной. Случай произошёл в Находке, сообщили в городской больнице.

Утром пациентка среднего возраста поскользнулась в душе. При падении её рука попала в пространство между стеной и плохо закреплённой ванной. Женщину доставили в больницу с угрозой для жизни.

Длительное сдавление нарушило кровоснабжение тканей и запустило распад мышечных волокон. Продукты распада начали поступать в кровь и создали угрозу для почек, сердца и печени. Заведующий отделением реанимации Антон Шкода объяснил, что риск возрастает после освобождения конечности, когда кровоток разносит накопившиеся токсины по организму.

«Когда давление устраняется, происходит «прорыв»: вся масса токсинов одномоментно поступает в кровь. Именно в этот момент запускается каскад грозных осложнений», — рассказал врач.

Пациентка провела пять дней в реанимации. Медики очищали её кровь и с помощью препаратов поддерживали работу основных органов. Заведующий травматологическим отделением Елисей Слайковский и кистевой хирург Максим Курочкин провели две операции.

Врачи вскрыли фасции — плотные оболочки мышц, чтобы уменьшить отёк. Затем они удалили повреждённые ткани и восстановили кровообращение. Хирурги не стали сразу накладывать швы из-за характера травмы. После нескольких обработок они установили VAC-систему, которая ускорила заживление раны.

Лечение завершилось успешно. Через месяц после травмы женщина покинула стационар и продолжила восстановление под наблюдением врачей поликлиники.

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Антон Голыбин
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