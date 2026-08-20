Пять часов на спасение: Врачи на Урале собрали позвоночник женщины после падения с третьего этажа

Нейрохирурги в Екатеринбурге спасли 31-летнюю женщину, которая получила тяжелейшую травму после падения с третьего этажа. У пациентки были повреждены все семь шейных позвонков, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Помимо разрушения шейного отдела позвоночника, врачи диагностировали тяжёлый ушиб спинного мозга и открытый перелом бедра. Состояние женщины было критическим, а из-за масштаба повреждений у хирургов практически не оставалось обычных точек для фиксации позвоночника.

Операция продолжалась около пяти часов. Медики удалили разрушенные участки, установили эндопротез, а позвоночник дополнительно укрепили с двух сторон специальной конструкцией из пластин и крючков. Всё это время пациентка находилась на искусственной вентиляции лёгких.

Главной задачей было не допустить необратимого повреждения спинного мозга. Несмотря на сложность травмы, нейрохирургам удалось сохранить его функции и стабилизировать позвоночник. После операции женщина ещё около двух месяцев проходила лечение. Состояние постепенно улучшилось, после чего её выписали из стационара и направили на дальнейшую реабилитацию.

Ранее Life.ru рассказывал о 80-летней москвичке, которой врачи провели три операции всего за 40 часов. Женщина потеряла сознание из-за серьёзного нарушения сердечного ритма и при падении сломала шейку бедра. Медикам сначала пришлось стабилизировать работу сердца и установить кардиостимулятор, а уже затем проводить операцию на тазобедренном суставе. Через несколько дней пациентку выписали домой.