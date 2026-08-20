Петербургские врачи восстановили кисть ребёнка, пересадив палец с ноги на руку

Петербургские хирурги провели сложнейшую операцию и восстановили кисть ребёнку, пересадив большой палец со стопы на руку. Об уникальном случае рассказали врачи, принимавшие участие в лечении маленького пациента. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Хирурги провели сложнейшую операцию и восстановили кисть ребёнку. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Мирон появился на свет раньше срока и весил около 1,5 килограмма. После рождения у него развилась инфекция, из-за которой нарушилось кровоснабжение конечности — на большом пальце руки начался некроз.

Перед семьёй стоял непростой выбор: оставить ребёнку четыре пальца или решиться на пересадку. Родители признаются, что многие специалисты предупреждали о рисках, но в итоге мать доверилась своему внутреннему ощущению.

«Мне сказали: вы знаете, материнское сердце вам поможет принять правильное решение, так в итоге получилось», — сказала мама мальчика.

Операция продолжалась шесть с половиной часов. За это время врачи перенесли большой палец ноги на кисть, где он со временем должен адаптироваться и выполнять необходимые функции. Специалисты отмечают: строение изменится под новые задачи организма.

Сейчас мальчик осваивается после вмешательства, рисует здоровой рукой и активно изучает окружающий мир. Впереди у него долгая реабилитация и работа над восстановлением движений.

Медики уверены: пересаженный палец будет отличаться от обычного, но ребёнок сможет пользоваться рукой и жить полноценной жизнью.

Ранее Life.ru рассказывал о сложных случаях эндопротезирования, когда из-за серьёзных деформаций суставов пациентам приходилось проходить нестандартное лечение. Такие операции требуют точных расчётов и индивидуального подбора конструкции, чтобы восстановить правильную нагрузку на конечность и вернуть человеку возможность свободно двигаться.