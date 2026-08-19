Врачи помогли пациентке «вывернуть» колени, чтобы она могла ходить без боли

Московские врачи помогли женщине с редким сочетанием деформаций обоих коленей. Пациентка обратилась в ГКБ им. А.К. Ерамишанцева из-за сильной боли, которая со временем становилась всё интенсивнее.

Обследование показало, что одна нога в области сустава была искривлена наружу, а вторая — внутрь. Из-за неправильной оси нагрузка при ходьбе распределялась неравномерно, что и усиливало неприятные ощущения.

Исправлять патологию медики решили поэтапно. Сначала женщине заменили один коленный сустав, после чего дали ей несколько месяцев на восстановление.

Затем пациентке провели эндопротезирование второй ноги. Для каждого вмешательства специалистам пришлось отдельно рассчитывать положение компонентов протеза с учётом особенностей искривления.

«Такая комбинация деформаций встречается редко. В подобных случаях для каждой ноги необходимо индивидуально рассчитать положение компонентов эндопротеза и восстановить правильную ось ноги, чтобы пациент вновь мог нормально ходить», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Ваагн Папоян.

Обе операции прошли успешно. Уже на следующий день после второго вмешательства женщина смогла ходить без привычной боли, а сейчас продолжает восстановление дома.

Накануне в Сеченовском университете впервые в России заменили тазобедренный сустав с помощью активной роботической системы. Перед вмешательством специалисты создают индивидуальную модель по данным компьютерной томографии, что позволяет учитывать особенности строения опорно-двигательного аппарата и точно устанавливать протез.