Прибавка к пенсиям неработающих россиян в 2027 году в годовом выражении будет сопоставима с дополнительной ежемесячной выплатой. Об этом председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Согласно расчётам ведомства, средний размер страховой пенсии по старости у неработающих граждан увеличится на 2,4 тысячи рублей в месяц и достигнет 30,2 тысячи рублей. При этом речь идёт об эффекте индексации в годовом выражении, а не о введении отдельной тринадцатой выплаты.

«За год такое повышение сопоставимо с ещё одной тринадцатой пенсией, 28 800 рублей фактически», — пояснил Чирков.

Напомним, в 2027 году страховые пенсии россиян планируют проиндексировать дважды темпами выше инфляции. Первое повышение намечено на 1 февраля — на 6,8%, второе состоится 1 апреля — ещё на 3,3%. Перерасчёт затронет порядка 37,5 миллиона человек, а величина прибавки будет зависеть от индивидуального размера пенсии.