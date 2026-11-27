В России с 1 января 2027 года прожиточный минимум на душу населения увеличится до 20 227 рублей. Соответствующее повышение предусмотрено федеральным бюджетом на 2027–2029 годы, который ранее приняла Госдума и направила на рассмотрение Совета Федерации.

Сейчас общероссийский показатель составляет 18 939 рублей. Таким образом, в следующем году он вырастет на 1 288 рублей, или на 6,8%.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установят на уровне 22 047 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей, а для детей — 19 620 рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, какие пособия вырастут в 2027 году. Повышение прожиточного минимума повлияет на размеры ряда социальных выплат, в том числе пособий беременным женщинам и семьям с детьми. Кроме того, Life.ru сообщал об увеличении социальных доплат пенсионерам. Они положены неработающим гражданам, чьё материальное обеспечение не достигает установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера.