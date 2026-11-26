С 1 января 2027 года часть российских пенсионеров начнёт получать повышенные выплаты, не дожидаясь общей индексации страховых пенсий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал член Комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин.

В первую очередь изменения затронут неработающих пенсионеров, чьи доходы не дотягивают до регионального прожиточного минимума. Например, в Свердловской области этот показатель в следующем году составит 17 222 рубля, а в Подмосковье — 18 301 рубль. Социальную доплату пересчитают автоматически.

Увеличатся выплаты и у россиян, которым исполнится 80 лет или установят инвалидность I группы. С учётом удвоения фиксированной части страховой пенсии и надбавки на уход её размер по действующим тарифам составит 20 583,24 рубля без учёта пенсионных баллов и других доплат. Обращаться за перерасчётом не потребуется.

Пенсионеры, у которых появятся нетрудоспособные иждивенцы, смогут рассчитывать на дополнительные 3 194,90 рубля за каждого, но не более чем за троих. При рождении ребёнка перерасчёт проведут автоматически, в остальных случаях необходимо обратиться в Соцфонд.

С января также заработает беззаявительный механизм перерасчёта сельской надбавки. Неработающим пенсионерам, имеющим право на неё за 30-летний стаж в сельском хозяйстве, положено дополнительно 2 396,17 рубля в месяц, а получателям страховой пенсии по инвалидности III группы — 1 198,09 рубля.

Кроме того, пенсии пересчитают россиянам, которые уволятся в декабре 2026 года. При определении суммы учтут пропущенные за время работы индексации с 2016 по 2024 год.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в 2027 году. Первое повышение намечено на 1 февраля, предварительно оно составит 6,8%, второе — на 1 апреля, ещё на 3,3%. По расчётам ведомства, средняя страховая пенсия по старости может достигнуть 29,9 тысячи рублей.