Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Киев начал транзит российского газа в Евросоюз в соответствии с новым контрактом, который был подписан между сторонами в конце прошлого года. О выполнении обязательств сообщила пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

— Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне согласно европейским правилам в межгосударственных точках, — говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Лайф публиковал протокол трёхсторонней встречи. Также Алексей Миллер раскрыл некоторые детали соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом". Одним из основных положений пятилетнего контракта был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой.