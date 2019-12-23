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Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Первые кубометры голубого топлива уже были доставлены европейским пользователям.

01 января, 17:08
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Фото © Zuma/TASS

Киев начал транзит российского газа в Евросоюз в соответствии с новым контрактом, который был подписан между сторонами в конце прошлого года. О выполнении обязательств сообщила пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне согласно европейским правилам в межгосударственных точках, — говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Лайф публиковал протокол трёхсторонней встречи. Также Алексей Миллер раскрыл некоторые детали соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом". Одним из основных положений пятилетнего контракта был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой.

Алёна Темирчиева

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