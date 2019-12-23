Послы Польши и Израиля осудили марш в Киеве в честь Бандеры

Второго января послы Польши и Израиля на Украине, Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион, осудили факельное шествие в Киеве, приуроченное к 111-летию со дня рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры. Об этом они сообщают в своём совместном заявлении на официальной странице Посольства Польши на Украине.

Послы отмечают, что чествование людей, которые пропагандировали этнические чистки, является оскорблением памяти невинных жертв, замученных в 1939–1945 годах. Совершались эти военные преступления на оккупированных территориях Польши, которые "сегодня являются частью Украины", указано в документе.

Помимо того, в обращении подчёркивается, что такая политика Киева приводит "к противоположному от желаемого результату в борьбе с антисемитизмом в деле примирения народов".

Также послы выразили обеспокоенность постановлением Львовского областного совета от 24 декабря 2019 года, которое предполагает выделение бюджета на увековечивание памяти "нацистского коллаборанта Андрея Мельника", а также писателей (отца и сына) Ивана Липы и Юрия Липы — "создателя расистской теории украинской расы". Ивана Липу Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион называют антисемитским и антипольским писателем.

Первого января в семь часов вечера в Киеве состоялось факельное шествие, посвящённое 111-летию со дня рождения Степана Бандеры. На марш вышло более тысячи человек. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал шествие плевком в душу миллионам. Событие стало ежегодным с 2015 года, когда бывший на тот момент президентом Украины Пётр Порошенко дал членам Украинской повстанческой армии (УПА)* статус "борцов за независимость" и право на социальные гарантии. К 75-летию освобождения Украины от нацизма в Незалежной выпустили юбилейную монетку с изображением "бандеровца".

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.